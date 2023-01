Usa: “Nbc News”, lo staff di Biden ha trovato altri documenti classificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff della Casa Bianca ha trovato altri documenti classificati in un luogo diverso rispetto al vecchio ufficio che l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha utilizzato nella sede di un think tank a Washington durante il suo mandato da vicepresidente sotto Barack Obama, dove a novembre gli avvocati personali di Biden hanno trovato almeno dieci documenti riservati. Una fonte anonima ha riferito all’emittente “Nbc News” che, dopo il ritrovamento dei primi documenti lo scorso novembre, lo staff della Casa Bianca ha esaminato anche gli altri uffici e luoghi frequentati abitualmente da Biden nel corso degli ultimi anni, per verificare la presenza di altri documenti classificati. La fonte non ha fornito dettagli sul numero e sul contenuto dei nuovi materiali, né sul luogo del ritrovamento. La prima scoperta è avvenuta in un vecchio ufficio che Biden ha utilizzato durante il suo mandato da vicepresidente nella sede del Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un think tank basato a Washington legato direttamente al presidente Usa. Durante una conferenza stampa in occasione della sua recente visita a Città del Messico, Biden ha dichiarato di essere rimasto “sorpreso” dalla notizia, e di non essere a conoscenza del contenuto dei documenti ritrovati dai suoi avvocati. La Casa Bianca ha anche precisato che lo staff del presidente ha immediatamente contattato gli Archivi nazionali dopo il ritrovamento, mettendo a disposizione tutti i materiali. (Was)