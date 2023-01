© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023- Presentazione dell’Agenda Cisl per il Lazio per il nuovo governo regionale. Sono stati invitati i candidati alla presidenza della Regione Lazio. Sala riunioni della sede della Cisl del Lazio in via Giovanni Mario Crescimbeni 17/A (ore 10:30)- Evento di apertura della campagna elettorale di Emanuela Droghei e del presidente vicario della Regione Lazio Daniele Leodori. Saranno presenti il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, e gli esponenti del Pd Dario Franceschini, Bruno Astorre, Michela Di Biase e tra gli altri Beatrice Lorenzin Alberto Losacco ed Enzo Foschi. L’evento si svolge al locale Il Vinile in via Giuseppe Libetta, 19 a Roma (ore 18:30) (segue) (Rer)