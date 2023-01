Afghanistan: lo Stato islamico rivendica l'attacco a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico (Is) ha rivendicato la responsabilità dell'attentato suicida compiuto oggi davanti all'ingresso del ministero degli Esteri afgano a Kabul, che ha provocato almeno dieci morti. Lo ha riferito su Telegram l'organo di propaganda dell'Is "Amaq", secondo cui l'attentatore "è riuscito a superare i posti di blocco" talebani "prima di far esplodere la sua cintura esplosiva in mezzo a dipendenti e agenti mentre uscivano dall'ingresso principale" del ministero, causando diversi morti, "compresi diplomatici". Fonti citate dall’emittente “Amu” hanno riferito che l'attacco terroristico avvenuto oggi davanti all’ingresso del ministero degli Esteri dell’Afghanistan nella capitale Kabul intorno alle 15:00 ora locale (le 11:30 in Italia) ha provocato almeno dieci morti e 18 feriti. In una nota, il portavoce del comando di polizia di Kabul, Khaled Zadaran, ha invece confermato la morte di cinque civili senza specificare il numero di feriti. Zadran ha aggiunto che l'Emirato islamico "condanna tali attacchi codardi", precisando che "gli autori di questo incidente saranno puniti". (Res)