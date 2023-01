Usa: Camera approva legge per salvare bambini nati vivi durante o dopo un aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge che impone alle strutture sanitarie di fare tutto il necessario per preservare la vita dei bambini nati vivi durante o dopo una procedura di aborto. La legge, tra le prime misure pro-vita approvate dopo che la Corte suprema ha abolito la scorsa estate il diritto costituzionale all’aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade del 1973, è stata approvata con 220 voti favorevoli e 210 contrari. Il testo passerà ora al Senato, che difficilmente potrà approvarlo a fronte della maggioranza democratica alla camera alta del Congresso. La legge stabilisce che le strutture e i medici che non si adegueranno alle nuove misure potranno rischiare sanzioni pecuniarie e anche penali, fino a cinque anni di prigione. (Was)