Usa: documenti classificati di Biden, senatore repubblicano chiede nomina di un consigliere speciale

- Il senatore repubblicano Lindsey Graham, membro della commissione Giustizia alla camera alta del Congresso, ha chiesto al procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, di nominare un consigliere speciale per indagare sulla gestione di documenti classificati da parte dell’attuale presidente Usa, Joe Biden, durante il suo mandato da vicepresidente sotto l’amministrazione di Barack Obama. Il senatore della Carolina del Sud ha avanzato la proposta durante una intervista all’emittente “Fox News”, chiedendo di prendere un provvedimento simile a quello adottato nei confronti di Donald Trump dopo il ritrovamento di documenti classificati nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida, la scorsa estate, sui quali sta indagando il consigliere speciale Jack Smith. “Se è stato necessario nominare qualcuno per indagare sulla gestione di documenti classificati da parte dell’ex presidente Trump, allora è doveroso prendere un provvedimento analogo anche nei confronti di Joe Biden”, ha detto Graham. (Was)