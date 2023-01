Ucraina: amministratrice Usaid incontra vicepremier e ministro dell’Energia, focus su sicurezza infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha incontrato il vicepremier ucraino, Oleksandr Kubrakov, e il ministro dell’Energia, German Galushenko, per discutere la necessità di rafforzare la sicurezza energetica del Paese alla luce dei ripetuti attacchi russi contro le infrastrutture nazionali. Alla riunione, riferisce una nota, hanno partecipato anche altri rappresentanti del governo di Kiev. Il colloquio si è incentrato sul rafforzamento dell’assistenza internazionale all’Ucraina nel prossimo futuro, dedicando particolare attenzione agli investimenti che occorrerà avviare alla fine della guerra per ricostruire le infrastrutture energetiche del Paese. (Was)