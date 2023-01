Pd: trovato accordo su regole primarie. Letta, molto soddisfatto per buon compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo giorni di polemiche, fuoco incrociato fra correnti e dichiarazioni al vetriolo, il Partito democratico ha trovato un compromesso sulle regole per le primarie, in vista del prossimo Congresso che, salvo giravolte dell’ultima ora, dovrebbe tenersi il prossimo 26 febbraio. Nel corso della direzione odierna, slittata più volte nel corso della giornata per dare il tempo di trovare una quadra, è stato infatti raggiunto un accordo per consentire il voto online, oltre che quello ai gazebo, solo a determinate categorie di elettori. Un compromesso che, il segretario Enrico Letta, nel suo intervento nel corso della riunione ha benedetto: “Il punto di equilibrio trovato oggi sulle regole scontenta qualcuno ma è il più avanzato possibile”. Tanto è vero che a direzione conclusa lo stesso Letta si è detto “molto soddisfatto e confortato dall'esito del voto. Il migliore punto di caduta possibile, date le condizioni”.Ma nel corso della riunione odierna al Nazareno, Letta non ha risparmiato alcune stoccate ai membri del partito, dall’alto, forse, del suo prossimo addio. Proprio oggi, ha incalzato, con il governo che faceva un errore di comunicazione sul tema delle accise “noi avevamo possibilità di fare goal a porta vuota ma non lo abbiamo fatto perché stavamo discutendo di regole” in vista del Congresso. “So benissimo - ha aggiunto - quanto le regole interne siano importanti, ma tra di noi dobbiamo essere netti nel dirci che dobbiamo capire sempre tempi e opportunità della discussione”. Nonostante una situazione che nessuno si sarebbe augurato “la storia ci darà ragione. Non è vero che si può promettere tutto senza poi fare i conti con la realtà” ha aggiunto facendo ancora riferimento alla posizione del governo sulla riduzione delle accise. (Rin)