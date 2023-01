Lazio 2023: Sangiuliano, bene Rocca, tutto il supporto possibile per sede museo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La memoria degli anni di piombo, e di tutte le vittime del terrorismo, di qualsiasi colore politico, deve appartenere alla storia nazionale. Lo dichiara, in una nota, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Per questo, condivido l'affermazione di Francesco Rocca che ha raccolto l'invito dell'Osservatorio nazionale per la Verità Storica Anni di Piombo di realizzare un museo dedicato alla violenza del terrorismo. Forniremo tutto il supporto possibile per trovare un sito adatto ad ospitare il Museo", conclude.(Com)