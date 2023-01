Usa: incendio dopo esplosione in impianto chimico a Chicago, danni importanti ma nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impianto della società statunitense Carus, attiva nel settore della chimica, è stato oggetto questa mattina di un grave incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per diverse ore. In una nota, l’azienda ha spiegato che l’incendio sarebbe divampato a seguito di una esplosione avvenuta intorno alle 9 del mattino locali all’interno dell’impianto situato a LaSalle, a circa 120 chilometri a Sud-Ovest di Chicago, in Illinois. Il capo del dipartimento dei vigili del fuoco della città, Jerry Janick, ha fatto sapere che la struttura è stata evacuata per tempo e che non sono stati registrati feriti, anche se l’incendio ha provocato gravi danni all’impianto. “Fortunatamente tutti sono al sicuro: la priorità di Carus è la sicurezza dei proprio dipendenti e del personale che si sta occupando di gestire l’incendio”, ha affermato il vicepresidente per le Operazioni di Carus, Allen Gibbs. In base a quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’incendio sarebbe stato contenuto intorno a mezzogiorno, ma i vigili del fuoco sono rimasti sul posto per spegnere le ultime piante e chiarire le cause dell’incidente. (Was)