Israele: il governo taglia gli aumenti delle tasse su acqua ed energia per combattere inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, hanno annunciato questa sera il piano del governo per combattere l'alto costo della vita, promettendo di congelare o ridurre gli aumenti dei prezzi che interessano i servizi di base, il carburante e le tasse municipali sulla proprietà. "Questi passaggi ridurranno immediatamente le spese mensili di ogni famiglia in Israele", ha detto Netanyahu, secondo una nota stampa dell'esecutivo. Alla fine del 2022 l'inflazione ha raggiunto il 5,3 per cento. Netanyahu ha detto ai giornalisti che il piano in quattro punti del suo governo prevede il congelamento di un anno delle aliquote dell'imposta municipale sulla proprietà, la riduzione delle accise sul carburante di 0,10 shekel (0,027 euro) al litro fino alla fine del 2023, riducendo di fatto l'aumento del prezzo del carburante di 0,09 shekel a gennaio, la riduzione dell'aumento del prezzo dell'elettricità dall'8,2 per cento previsto per gennaio al 2,5 per cento e del prezzo dell'acqua del 3,5 a solo l'1 per cento. Inoltre, circa 300.000 persone meno abbienti riceveranno una sovvenzione di 200 shekel (circa 54 euro) per aiutare a coprire l'aumento dei costi dell'elettricità. (Res)