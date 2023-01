Carburanti: Malan (Fd'I), su accise vergognosa strumentalizzazioni opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle opposizioni una vergognosa strumentalizzazione. L'intervento sulle accise Fratelli d'Italia lo farà in questa legislatura in linea con quanto stabilito dal programma, e cioè in caso di aumenti dei prezzi del carburante questi saranno utilizzati per sterilizzare le accise. E' evidente che non essendosi verificata questa situazione il governo Meloni ha ritenuto che non potessero essere distratti 10 miliardi, perché tanto vale il taglio delle accise, dai bisogni reali degli italiani. Infatti, grazie con queste risorse abbiamo tagliato il cuneo fiscale, cioè dato più soldi per i lavoratori, aumentato le pensioni minime e sostenuto le famiglie più in difficoltà con misure che vanno dall'aumento dell'assegno minimo a incentivi alla natalità. In questo momento abbiamo ritenuto che questo fosse prioritario. Per noi questo significa governare, gli italiani lo hanno capito e lo hanno premiato il 25 settembre. Calenda, Renzi e le opposizioni se ne facciano una ragione". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.(Com)