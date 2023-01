Carburanti: Conte, anche in campagna elettorale Meloni prometteva taglio accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza di quello che ha detto Giorgia Meloni “al punto 17 del programma di Fratelli d'Italia si parla di misure per la riduzione di Iva e accise sui carburanti. Ancora nella campagna elettorale ha preso voti per questo”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di “Controcorrente” che andrà in onda questa sera su Rete4. “Non si possono fare delle chiacchiere sulla pelle di chi oggi dovrà pagare la benzina, perché tra l'altro si è creata una finzione, per cui sono andati alla ricerca del ‘colpevole’ degli aumenti ed alla fine hanno scoperto che i colpevoli sono loro: una questa mistificazione grottesca che hanno creato”. (Rin)