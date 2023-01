© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:ROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri incontra in udienza privata il Sommo Pontefice Francesco. Città del Vaticano, Cortile San Damaso, Palazzo Apostolico (ore 11:00)- Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano illustrerà insieme al sindaco di Roma e commissario straordinario al Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, il Dpcm che approva e avvia le opere essenziali e indifferibili che consentono alla città di Roma Capitale di accogliere i pellegrini e i turisti in vista del Giubileo 2025 della Chiesa Cattolica. Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio con accesso dall’ingresso da via Santa Maria in Via 37/B (ore 12:30)- Il sindaco di Roma e di Città Metropolitana di Roma, Roberto Gualtieri, presenta il piano sullo stato di attuazione del programma di governo della Città metropolitana di Roma Capitale per l’anno 2022. Aula Consiliare Giorgio Fregosi di Palazzo Valentini di via IV Novembre 119/A a Roma (ore 15:00) (segue) (Rer)