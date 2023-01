© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- Presentazione della mostra “La Roma della Repubblica. Il racconto dell’Archeologia”. Intervengono l’assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, il Sovrintendente capitolino ai beni culturali e curatore della mostra, Claudio Parisi Presicce, e la curatrice della mostra, Isabella Damiani. Musei Capitolini, Sala Pietro da Cortona con accesso da piazza del Campidoglio a Roma (ore 11:00)- L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, assiste alla prima edizione del "Premio Valore Coraggio". Sala della Protomoteca, Campidoglio (ore 17:30)- La presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli partecipa alla prima edizione del "Premio Valore Coraggio". Sala della Protomoteca, Campidoglio (ore 17:30)- Assemblea capitolina: l'ordine dei lavori prosegue dagli atti residui della riunione precedente. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10:00-14:00) (segue) (Rer)