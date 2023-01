© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023- Conferenza stampa di presentazione della candidata del M5s alle prossime elezioni regionali del Lazio Donatella Bianchi insieme al presidente del M5s Giuseppe Conte. Sede del Movimento 5 stelle in via di Campo Marzio 46 a Roma (ore 17:00)- Conferenza stampa di presentazione delle candidate e dei candidati della lista Verdi, Sinistra e Possibile. Tra gli altri prenderanno parte alla conferenza stampa il portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli, l'onorevole Filiberto Zaratti, il candidato presidente Alessio D'Amato, la capolista di Europa Verde Simona Saraceno, la deputata Francesca Ghirra, l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio, il consigliere provinciale di Roma e candidato Alessio Pascucci, il candidato Claudio Marotta di Sinistra Civica Ecologista, Gianmarco Capogna Portavoce nazionale di Possibile Lgbti+ e il candidato Paolo Barros della Rete Nibi. Comitato elettorale in via di Portonaccio a Roma (ore 14:30)- Conferenza stampa di presentazione dei candidati della Lega alle elezioni regionali del Lazio. Saranno presenti il segretario della Lega, Matteo Salvini, e il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. Hotel Barcelo Aran Mantegna, in via Mantegna 130 a Roma (ore 11:00) (segue) (Rer)