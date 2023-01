Germania: pubblicato il primo rapporto sul razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha pubblicato il primo rapporto sul razzismo in Germania. Il documento è stato illustrato dall’incaricata dell’esecutivo tedesco per l’Integrazione e l’Antirazzismo, Reem Alabali-Radovan. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sono tre i risultati principali dell’analisi. In primo luogo, i tedeschi sanno che il razzismo esiste e deve essere combattuto. Secondariamente, le vittime della discriminazione razziale necessitano di maggiore sostegno. In terzo luogo, come evidenziato da Alabali-Radovan, “l’antirazzismo è di rilevanza sistemica per la nostra democrazia”. (Geb)