Roma: prefetto Frattasi, insieme si vince battaglia contro illegalità e malaffare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Non abbiamo avuto nessun dubbio che dovevamo essere qui, ne io né il questore, né il comandante provinciale dei carabinieri, che rappresenta l'arma che è stata un po' ferita in quell'episodio". Lo ha detto il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, al termine della fiaccolata della legalità nel quartiere Tor Bella Monaca, a Roma. "Tutto l'apparato della sicurezza pubblica - ha aggiunto - è qui a testimoniare la vicinanza al popolo di Tor Bella Monaca. È stata una manifestazione molto bella. Ringrazio chi ha organizzato la manifestazione, le autorità che sono intervenute, il sindaco Gualtieri l'assessora Lucarelli, Cioffredi, che conosco dai tempi dell'agenzia, i vicepresidenti di Camera e Senato che sono qui e che rappresentano una tangibile manifestazione di come insieme si può vincere la battaglia contro l'illegalità contro il malaffare e le mafie. Ringrazio il sottosegretario Wanda Ferro, che rappresenta un pezzo di governo. Le istituzioni non trascurano nessun settore. L'unione fa la forza. Noi facciamo un lavoro anche molto oscuro, con il comitato provinciale ci prodighiamo con le nostre possibilità e cerchiamo di dare risposte serie, strutturate e non effimere al territorio. Per fare questo noi ci affidiamo alla nostra competenza e professionalità, ma abbiamo bisogno anche di avere una risposta dalla società civile, una risposta che ci dia coraggio. Il coraggio ci viene anche dalla partecipazione corale che abbiamo avuto questa sera, coraggio di andare avanti e fiducia nel fatto che il nostro lavoro non rimane un lavoro solo burocratico, ma ha la capacità di suscitare una reazione nella società civile e di averla dalla nostra parte. Questo ci rinfranca, ci mette nelle condizioni di poter serenamente andare avanti per combattere quella battaglia che ci vedrà sicuramente vincenti alla fine", ha concluso Frattasi. (Rer)