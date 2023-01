Roma: assessore Urbanistica, a Tor Bella Monaca continuare a lavorare per riscatto territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia al termine della fiaccolata per la legalità a Tor Bella Monaca, in una nota ha dichiarato: "Ho voluto partecipare a questa importante fiaccolata per sostenere i cittadini e le associazioni di questo quadrante, che lottano ogni giorno per la legalità insieme alle Forze dell'ordine ed al terzo settore. Non esiste nessuna rigenerazione urbana senza una rigenerazione sociale e culturale. Per questo era importante essere qui oggi e continuare a lavorare quotidianamente per il riscatto di questo territorio", ha concluso Veloccia. (Com)