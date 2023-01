Brasile: procura generale della Repubblica istituisce unità per indagini su invasione Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Repubblica del Brasile (PgR) ha istituito una squadra dedicata alle indagini sugli atti di vandalismo e depredazione negli edifici pubblici avvenuti a Brasilia la scorsa domenica. Il neonato Gruppo strategico per la lotta agli atti antidemocratici coordinerà le attività delle procure federali e della Corte suprema (Stf). Uno degli obiettivi della creazione del gruppo è identificare le autorità con giurisdizione privilegiata (parlamentari e alti funzionari pubblici) che hanno "partecipato, cooperato o incoraggiato gli atti antidemocratici". Per legge, infatti, queste autorità sono giudicate dall'Stf per reati commessi nell'esercizio dell'ufficio e per le funzioni ad esso connesse. L'iniziativa mira anche a identificare i leader dei movimenti estremisti.(Brb)