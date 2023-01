Carabinieri: Cocer, non considerati nella legge di Bilancio, Meloni ci convochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Co.Ce.R. Carabinieri ritiene "necessario e indifferibile un urgente incontro con il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, per affrontare concretamente lo stato di disagio vissuto dai Carabinieri e da tutti i colleghi delle altre Forze di Polizia e Forze armate, non considerati minimamente nella recente legge di Bilancio. Consapevoli delle difficoltà del momento e unanimi nel considerare importante la risoluzione del caro energia - si legge in una nota del Co.Ce.R. - il personale in uniforme, che nonostante tutto continua a garantire la sicurezza dei cittadini nel territorio nazionale e al di fuori di esso, ha bisogno di risposte concrete su aspetti che incidono drasticamente sul benessere degli operatori e sulla loro motivazione. Dalla previdenza agli straordinari, dal rinnovo del contratto di lavoro alle nuove incombenze discendenti dalla legge Cartabia, sono solo alcuni dei temi da affrontare e sui quali la classe politica - indipendentemente dal colore del partito - si e già impegnata a fornire concrete risposte. Non è più il tempo di promesse, accorre passare ai fatti ed è per questo che a nome degli oltre 100.000 Carabinieri e non solo chiediamo di essere convocati. Conoscere le esigenze direttamente da chi vive il territorio e le problematiche del servizio consentirà di delineare una linea strategica di intervento, permettendo a questo governo di realizzare ciò di cui abbiamo bisogno. Ci sentiamo presi in giro, dateci la possibilità di ricrederci". (Com)