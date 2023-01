Pd: Letta, storia ci darà ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La storia ci sarà ragione. Non è vero che si può promettere tutto senza poi fare i conti con la realtà”. Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della direzione nazionale in corso a Roma. “Siamo - ha aggiunto - comunità di donne e uomini che vive emozioni profonde. Tutti avete fatto lo sforzo di superare le difficolta. Questo mi dà la speranza che ce la possiamo fare. Solo uniti possiamo combattere per il Pd e per il Paese”, ha concluso. (Rin)