M5s: Conte, tante stupidaggini su vacanza a Cortina, nulla di cui giustificarmi

- “Ho assistito a questa bolla mediatica” sul caso delle vacanze a Cortina “e mi sono anche sorpreso che sia lievitata così in alto: ho sentito anche tante stupidaggini, scritte e dette”. A chiarirlo il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di “Controcorrente” che andrà in onda questa sera su Rete4. “La questione - ha sottolineato - è molto semplice: ho raggiunto per Capodanno la mia famiglia. Ipocrisia? Non credo proprio. Se c'è la mia famiglia a Cortina io la raggiungo e pagando di tasca nostra credo non ci sia nessuna colpa: nulla di cui giustificarsi”. “Ho sentito delle stupidaggini, che avrei pagato 2.500 euro a notte ma abbiamo preso una semplice stanza standard, pagando molto meno”, ha chiarito. (Rin)