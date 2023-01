Germania: ministro Economia Habeck difende sgombero di Luetzerath

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha difeso lo sgombero in corso a Luetzerath, villaggio occupato da attivisti per l’ambiente. I dimostranti intendono impedire la demolizione dell’insediamento da parte del gruppo per l’energia tedesco Rwe. Autorizzata dal governo federale, l’azienda abbatterà abitazioni e fattorie, già lasciate dalla popolazione, per ampliare la sua vicina miniera di lignite. La decisione rientra nella risposta della Germania alla crisi dell’energia. Per il 14 gennaio, è attesa a Luetzerath la nota attivista svedese per il clima Greta Thunberg, che terrà un comizio. Intanto, Habeck ha definito l’occupazione del villaggio, dove non abita più nessuno, “il simbolo sbagliato” nelle proteste per la difesa del clima. L’esponente dei Verdi ha poi ricordato che la demolizione di Luetzerath rientra nell’accordo tra il governo federale e Rwe, con cui l’azienda si è impegnata ad abbandonare il carbone nel 2030. Si tratta di un anticipo di otto anni sull’obiettivo di decarbonizzazione della Germania. La polizia ha iniziato a sgombrare Luetzerath nella giornata di oggi, con gli attivisti per il clima che hanno lanciato pietre, petardi e bottiglie molotov contro le forze dell’ordine. (Geb)