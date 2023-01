© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione nazionale del Partito democratico ha approvato, con un no e nove astenuti, il regolamento che prevede anche il voto online alle primarie, ma solo per determinate categorie di elettori. Via libera anche alla commissione Congresso (due terzi dei componenti, 20 su 29) con due voti contrari e quattro astenuti ed ai criteri di ampliamento dell'Assemblea costituente, con un voto contrario e sei astenuti. (Rin)