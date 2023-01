Brasile: ambasciata di Spagna raccomanda ai concittadini di non uscire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata di Spagna in Brasile ha raccomandato ai suoi cittadini che si trovano nel Paese sudamericano di evitare di uscire in strada e, soprattutto, evitare le regioni in cui si svolgono manifestazioni politiche. "Si raccomanda agli spagnoli che visitano il Brasile di evitare le aree in cui si svolgono manifestazioni politiche", si legge in un messaggio su Twitter. Oltre all'avvertimento sugli atti politici in corso nel Paese, l'ambasciata raccomanda ai visitatori di rimanere informati sulle aree bloccate dai manifestanti. "Si raccomanda di tenersi informati durante gli spostamenti per evitare blocchi causati da manifestazioni", conclude il messaggio.(Brb)