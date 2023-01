Carburanti: M5s, da Meloni toppa peggio del buco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un'affannata arrampicata sugli specchi, oggi la premier Meloni ha tentato di giustificare la sua insensata scelta di stoppare il taglio delle accise sui carburanti. Il suo video però è la classica toppa peggiore del buco, perché da un lato parla di decisione all'insegna della giustizia sociale, quando la violenta spirale di rincari va a colpire in primis le fasce più deboli, dall'altro insiste nel rivangare le cose dette in campagna elettorale, sostenendo di non aver mai promesso una riduzione delle accise sulla benzina, impegno che invece sta scritto nero su bianco sul programma del suo partito. Eppure a dicembre avevamo avvertito la maggioranza, e non serviva Frate Indovino per prevedere una tale impennata dei prezzi dei carburanti senza lo sconto sulle accise". Lo affermano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive. "Il governo dei patrioti ha deliberatamente deciso di consegnare il paese all'inflazione: con il settore dei trasporti così gravato, per le imprese e per i cittadini sarà un salasso a 360 gradi, con aumenti sconsiderati di tutti i prodotti - proseguono i parlamentari -. La 'lettura' economica di questo tornante storico dell'Italia è sciagurata da parte del governo. La Meloni e i suoi ministri dovrebbero fermarsi un attimo e riflettere: non si può affrontare una fase tanto complicata con misure all'insegna dell'austerity, perché così il Paese si va a schiantare".(Com)