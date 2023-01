Egitto: crollo sterlina, arrivati fondi dal Golfo  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi d’investimento dei Paesi del Golfo sono intervenuti per arginare il calo del valore della sterlina egiziana rispetto al dollaro acquistando buoni del tesoro egiziani, per un valore di 7,18 miliardi di sterline (circa 250 milioni di dollari). E’ quanto emerge dai dati della Borsa egiziana. I fondi hanno salvato la sterlina da un crollo storico, dopo aver raggiunto quota 32 per un dollaro. A fine giornata per un dollaro erano necessarie 29,50 sterline. I fondi hanno venduto dollari per acquistare obbligazioni emesse nella valuta locale egiziana. I fondi hanno acquistato obbligazioni con scadenza 20 ottobre 2025.(Cae)