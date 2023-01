Turismo: Pd, da governo grave stop aiuti a quello invernale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra abbandona a se stessi il Monte Amiata e l'Abetone: la maggioranza, su indicazione del governo, ha respinto un nostro ordine del giorno al decreto Aiuti quater, che prevedeva risorse adeguate per garantire le imprese del territorio penalizzate ad oggi dalla mancanza della neve che sta compromettendo la stagione invernale". È quanto dichiarano i deputati del Partito democratico, Marco Simiani e Marco Furfaro, dopo la bocciatura in Aula dei loro ordine del giorno. "Questa decisione del governo aggrava una situazione economica e sociale già compromessa dall'inflazione e dai rincari energetici e dei carburanti - proseguono i parlamentari in una nota -. Se la stagione sciistica non prenderà il via nelle prossime settimane sarà un disastro per le strutture ricettive e per gli operatori del settore. Ancora una volta la destra rinnega le promesse e penalizza un territorio marginale senza valorizzarne le vocazioni e le potenzialità. Il tempo degli annunci elettorali è finito". (Com)