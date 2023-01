Camera: domani convegno "Energia, mare e lavoro - Il nuovo timone del valore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 12 gennaio, alle ore 10, presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera, si svolge il convegno "Energia, mare e lavoro - Il nuovo timone del valore". Intervengono il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la sottosegretaria al ministero delle Imprese e del made in Italy, Fausta Bergamotto. L'appuntamento viene trasmesso n diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)