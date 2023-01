Cirio e Lo Russo in visita a Roma per discutere con i ministri dei dossier del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo hanno visitato oggi Roma per fare il punto con i ministeri sui dossier prioritari per il territorio. Hanno prima incontrato il ministro degli Affari regionali Raffaele Fitto con cui hanno parlato dello stato di attuazione del Pnrr. E stata inoltre concordata per metà marzo una visita a Torino del ministro, che ha anche espresso il proprio apprezzamento per la scelta di Regione e Comune di istituire una Cabina di regia, una esperienza unica in Italia che verrà portata a esempio nazionale come modello virtuoso di coordinamento.Successivamente Cirio e Lo Russo hanno incontrato il ministero per le Riforme Elisabetta Casellati per un confronto sul nuovo Codice degli appalti che verrà approvato entro fine marzo. Il terzo incontro di Cirio e Lo Russo è stato con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, com al centro la Metro 2, l’autostrada Asti-Cuneo, la Tav e la disponibilità della Regione ad ospitare una parte delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. (segue) (Rpi)