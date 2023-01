Cirio e Lo Russo in visita a Roma per discutere con i ministri dei dossier del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, sulla nuova linea Metropolitana di Torino, Cirio e Lo Russo hanno avanzato l’ipotesi di una figura commissariale sul modello Genova. “Questo ci permetterebbe di avere garanzie su procedure e tempi della gara e del cantiere per un’altra delle opere strategiche e urgenti che il nostro territorio aspetta da anni – hanno spiegato il presidente Cirio e il sindaco Lo Russo -. Il ministro Salvini si è mostrato disponibile a farsi portavoce della nostra richiesta. Abbiamo anche affrontato il tema dell’avanzamento dei lavori per la Tav, che vede nel 2023 un anno decisivo con l’affidamento dei lavori per la tratta italiana del tunnel di base, un cantiere che il Ministro tornerà presto a visitare di persona”, hanno concluso. (Rpi)