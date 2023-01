Lazio 2023: Mancini (Pd), Rocca peggio di Michetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono contento, caro Alessio, che ci ritroviamo qui in via dei Frentani perché noi a differenza di Francesco Rocca non dobbiamo vergognarci di dire dove stavamo a vent'anni. Lo ha detto il deputato Claudio Mancini aprendo manifestazione del Partito democratico "Il Lazio un passo avanti" con Alessio D'amato nella quale sono state presentate le candidature di Mario Ciarla ed Eleonora Mattia. "Ci avevano detto che la destra candidava un esponente della società civile – ha proseguito Mancini - e invece ci stiamo accorgendo che hanno candidato una seconda fila della destra romana che ha fatto carriera come manager solo grazie agli incarichi e a i sostegni politici. Alcuni dicono che sia come Michetti, ma secondo me è molto peggio. Enrico Michetti avrà avuto i suoi limiti, ma proveniva da una parte della Democrazia cristiana romana di chiara matrice democratica, ancorché collocata nel centrodestra. Francesco Rocca ha come referenza solo quella di aver avuto come celebrante del proprio matrimonio Rampelli. Un po' poco per governare la seconda regione d'Italia. La destra spera di vincere solo grazie al vento a favore, ma si sa il clima è mutevole. In trenta giorni - ha concluso Mancini - i cittadini si formeranno la propria opinione e premieranno Alessio D'Amato, campione della lotta al Covid e della campagna vaccinale". (Com)