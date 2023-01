© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, porta i suoi saluti al Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano. Intervengono, tra gli altri, Massimo Bonini, segretario Generale CGIL Milano; Maurizio Landini SegretarioGenerale CGIL Nazionale e altriCamera del lavoro, Corso di Porta Vittoria, 43 (ore 9:45)REGIONEL'assessore alla Sicurezza Romano La Russa consegna i premi in memoria di Nicolò Savarino, l'agente ucciso nell'ambito delle sue funzioni undici anni fa. I riconoscimenti saranno conferiti agli operatori di Polizia locale che si sono distinti nello svolgimento di un servizio di prossimità a piedi o in bicicletta.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 auditorium “Testori”. (Ore 10)VARIEConferenza stampa di Letizia Moratti per la presentazione delle linee guida di governoHotel The Square Milano Duomo,Sala Velasca 1° piano, Via Alberico Albricci, 2-4 (ore 11)Press briefing di Tuttofood: Agroalimentare, le best practice di filiera per incidere sullo spreco alimentare. Intervengono: Maurizio Martina, vice direttore Fao; Maximo Torero, Fao Chief Economist; Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano; Luca Palermo, amministratore delegato Fiera MilanoAuditorium Mudec, museo delle culture, via Tortona, 56, (ore 11:30)Il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda è a Brescia insieme alla vice presidente della Federazione Azione-Italia Viva, Elena Bonetti. Sarà presente anche il portavoce e vicesegretario di Azione, Mariastella GelminiTeatro Der Mat, via Giosuè Carducci 17/E, punto stampa (ore 17:45)Triennale Milano presenta una serata dedicata alla figura di Angelo Guglielmi (1929-2022) scrittore e critico tra i fondatori del Gruppo '63 e inventore e direttore di Rai3 “Angelo Guglielmi: sessant'anni di avanguardia tra letteratura, televisione e cinema 1963-2023”Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18)Un nuovo inizio laburista, verso il congresso del Partito Democratico. Intervengono: Irene Tinagli, Michele Salvati, Simona Malpezzi, Silvia Roggiani, Alessandro Alfieri, Lia Quartapelle. Coordina Filippo BarberisCircolo della Pallacorda, Corso Magenta, 52 (ore 18:30)Presentazione dell'installazione "Il Punto dell'Infinito - The Point of Infinity", una linea luminosa in fibra ottica realizzata dall'artista Carlo Bernardini a cura di Gisella Gellini e Gaetano Corica, con il patrocinio della Scuola del Design del Politecnico e dell'Accademia di Belle Arti di Brera.Piazzale di Fabbrica del Vapore, via Procaccini (ore 19) (Rem)