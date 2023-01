Egitto: importante merci per un valore di 1,5 miliardi di dollari dall'inizio dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha importato merci per un valore di 1,5 miliardi di dollari nei primi dieci giorni di gennaio. Lo riferisce una dichiarazione del governo del Cairo, secondo cui dal primo dicembre al 10 gennaio sono state importate merci per 8,5 miliardi di dollari. Il valore dei beni relativi a scopi industriali ammonta a oltre 613 milioni di dollari, comprese le materie prime alimentari, le forniture industriali primarie e altri pezzi di ricambio. Il Paese soffre di una grave carenza di valuta estera, che ha portato all'accumulo di merci nei porti e all'aumento dei prezzi. Oggi la sterlina egiziana ha registrato un tasso di cambio di 29,5 per un dollaro. (Cae)