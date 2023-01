Decreto Aiuti quater: Costa (M5s), governo metta in campo azioni per decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un ordine del giorno al decreto legge Aiuti quater, "a mia prima firma, impegniamo il governo a prendere iniziative significative e utili riguardo alle politiche energetiche di questo Paese e che siano concretamente volte alla ripresa del processo di decarbonizzazione del settore al fine di contrastare il cambiamento climatico". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle. "Questo governo, con il bene placet della maggioranza, sta mettendo in campo - aggiunge il parlamentare - politiche energetiche che, oltre a ledere il principio costituzionale della tutela dell’ambiente, come dimostra l’inserimento dell’articolo 4 nel dl aiuti quater, mettono a repentaglio gli interessi delle future generazioni. L’inversione di marcia rispetto agli obiettivi che l’Italia si era posta sulla decarbonizzazione del settore energetico sono, purtroppo, evidenti - sottolinea l’ex ministro dell’Ambiente dei governi Conte I e II -. L’aumento della produzione di gas naturale sul territorio nazionale predisposti dall’articolo 4 del dl aiuti quater rappresenta un clamoroso e pericoloso buco nell’acqua, in tutti i sensi. La quantità di gas recuperabile con l’apertura di nuovi giacimenti in Italia è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, ossia 1,5 l'anno: appena il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Questo provvedimento svela la vera linea di questo governo che continua ad operare scelte puramente emergenziali per tamponare, come può, il caro energia senza una visione strategica di lungo periodo basata sull’accelerazione nell’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, incurante delle numerose audizioni svolte in commissioni bilancio che hanno sottolineato l’importanza della decarbonizzazione del sistema energetico, sia per la tutela dell’ambiente, che per un paese più sicuro e indipendente sul fronte dell'energia e per l’aumento significativo dei cosiddetti green jobs". (Com)