Germania: governo, fornitura Leopard a Ucraina molto improbabile

- La fornitura di carri armati Leopard all’Ucraina “non è al momento molto probabile”. È quanto affermato dal portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, a seguito delle dichiarazioni del presidente polacco, Andrzej Duda. A Leopoli, al termine di un incontro con i capi di Stato di Ucraina e Lituania, rispettivamente Volodymyr Zelensky e Gitanas Nauseda, Duda aveva comunicato che la Polonia ha già deciso di consegnare al Paese aggredito dalla Russia “una compagnia” di carri armati “di tipo Leopard”. La consegna dovrebbe avvenire nel quadro di una coalizione di Stati alleati. Duda si è espresso in vista della terza conferenza di Rammstein per il sostegno militare all’Ucraina, che si terrà il 20 gennaio. In questo modo, il presidente polacco ha inteso esercitare pressione sul governo tedesco, che ha ripetutamente respinto le richieste per i Leopard avanzate dall’Ucraina. L’esecutivo federale motiva tale posizione sostenendo che nessun Paese occidentale ha fornito all’ex repubblica sovietica carri armati di propria fabbricazione. La Germania non assumerà iniziative autonome sulla questione, che ritiene debba essere oggetto di un accordo con i propri alleati. Al riguardo, Hebestreit ha aggiunto che il governo federale non ha ricevuto da altri Stati membri della Nato la richiesta di fornire i Leopard all’Ucraina. Il riferimento è alle indiscrezioni secondo cui Francia e Polonia starebbero esercitando pressioni sulla Germania affinché invii i carri armati nel Paese invaso dalla Russia. Hebestreit ha poi affermato di non essere a conoscenza di richieste avanzate dagli alleati alla Germania affinché autorizzi la fornitura all’Ucraina di Leopard in dotazione alle loro forze armate. Il consenso del governo federale è necessario perché questi corazzati sono di fabbricazione tedesca. (Geb)