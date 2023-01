Covid: Bussolati (Pd), Fontana cerca di intestarsi i sacrifici degli operatori sanitari per far dimenticare i propri errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vergognoso cercare di intestarsi i sacrifici degli operatori sanitari per far dimenticare i propri gravissimi errori". Il consigliere regionale uscente del Pd Pietro Bussolati, ricandidato alle prossime elezioni regionali, commenta così l'incontro organizzato oggi dal presidente Fontana al teatro dal Verme con gli operatori della sanità. "Fontana - attacca Bussolati - sostiene di voler dire semplicemente grazie agli operatori della sanità che si sono impegnati nella lotta al covid nei durissimi anni della pandemia. In realtà quello che vuole fare è cercare di intestarsi i meriti degli enormi sacrifici compiuti da medici e infermieri per far dimenticare i gravissimi errori commessi dalla sua giunta. Fontana deve far dimenticare che è stato il Comune di Milano e non la Regione a fornire per primo le mascherine ai medici di base, che le mascherine di produzione lombarda, vantate dalla Lega, erano inutilizzabili e sono state rifiutate dagli ospedali. Fontana deve far dimenticare che sono stati vietati i test antigenici, che sui tamponi la Lombardia è arrivata molto più tardi del Veneto e che nell'assistenza domiciliare, a partire dalla consegna dell'ossigeno a chi ne aveva bisogno, la Lombardia ha fatto molto peggio dell'Emilia Romagna. Nei mesi della pandemia si è evidenziata purtroppo in modo tragico tutta l'inadeguatezza della medicina territoriale lombarda". "È vergognoso - conclude Bussolati - che Fontana cerchi di nascondere i gravissimi errori e le responsabilità sue, della sua giunta e di tutta la sua maggioranza nella lotta al covid e lo faccia strumentalizzando l'eroismo del personale sanitario. Ed è scandaloso che dopo il disastro compiuto nella pandemia abbia il coraggio di ricandidarsi, insieme a Gallera".(Com)