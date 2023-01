Codice appalti: Casellati, rendere più veloci procedure resta una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho ricevuto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, per un confronto sul nuovo Codice degli appalti. Semplificare le norme e rendere più veloci le procedure resta una delle priorità per i territori e per la crescita del nostro Paese". Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e per la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. (Rin)