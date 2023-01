© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il governo e la premier “hanno fatto il primo vero errore di comunicazione, dopo settimane di vento in poppa: il video col quale Meloni tecnicamente mente sulla riduzione delle accise ritorna in primo piano contraddizione tra quanto detto in campagna elettorale”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della direzione nazionale in corso a Roma. (Rin)