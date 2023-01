Perù: proteste, Usa invitano alla calma e alla moderazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno fatto appello alla calma e alla moderazione in Perù, nel quadro delle proteste in corso nel Paese. "Riconosciamo il diritto alla protesta pacifica attraverso canali democratici, e chiediamo calma, dialogo e a tutte le parti di esercitare moderazione e non violenza", ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato Usa, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa peruviana “Andina”. "Incoraggiamo il governo a fare un uso minimo della forza mentre protegge i cittadini, la proprietà e la libera circolazione di persone e merci", ha aggiunto. (segue) (Was)