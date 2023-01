Perù: proteste, Usa invitano alla calma e alla moderazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per l’escalation di violenza in corso in Perù. “Siamo molto preoccupati per l'aumento della violenza in Perù, che lunedì 9 gennaio ha visto uno dei giorni più letali da quando sono scoppiati i disordini all'inizio di dicembre”, ha detto la portavoce dell’Ufficio Onu per i diritti umani, Marta Hurtado, in una dichiarazione. “Dal 7 dicembre, 40 persone sono morte e 518 sono rimaste ferite in scontri che hanno coinvolto polizia e forze armate. Di queste, secondo i rapporti ufficiali, almeno 17 persone sono state uccise lunedì - tra cui un minorenne - a Juliaca, nella regione meridionale di Puno, e un agente di polizia è rimasto ucciso martedì quando il suo veicolo è stato dato alle fiamme”. Delle persone uccise lunedì, ha proseguito la portavoce, “almeno nove morti sono state causate da armi da fuoco, secondo fonti ospedaliere. Un operatore sanitario è stato ucciso mentre somministrava aiuti. Oltre alle persone uccise durante le proteste, un neonato è morto mentre veniva portato in ospedale a causa dell'ambulanza ferma a un blocco stradale”. Le Nazioni Unite esortano le autorità a svolgere indagini tempestive, imparziali ed efficaci sui decessi e sui feriti, chiedendo conto ai responsabili e garantendo alle vittime l'accesso alla giustizia e al risarcimento. (segue) (Was)