Perù: proteste, Usa invitano alla calma e alla moderazione (3)

- Parole di denuncia sono arrivate anche dall'organizzazione non governativa Amnesty International. Le autorità peruviane devono cessare immediatamente l'uso non necessario e sproporzionato della forza contro la popolazione civile come primo passo per uscire dall'attuale crisi che affligge il paese, afferma l'Ong in un comunicato. “L'alto numero di morti e la gravità degli eventi richiedono che le autorità siano chiamate a rispondere ai massimi livelli. La Procura nazionale deve indagare su tutti coloro sospettati di essere responsabili, non solo direttamente, ma anche di aver ordinato o tollerato l'uso eccessivo della forza e con esso le morti arbitrarie e i feriti gravi che si stanno verificando nel contesto delle proteste", ha affermato Erika Guevara-Rosas, direttore per le Americhe di Amnesty International. (segue) (Was)