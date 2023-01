Perù: proteste, Usa invitano alla calma e alla moderazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo profondamente dispiaciuti per la morte di 18 persone a Juliaca. L'escalation di violenza in atto in Perù è inaccettabile. La repressione statale contro i manifestanti e la perdita di vite umane stanno esacerbando la crisi. Ribadiamo il nostro appello alle autorità per il pieno rispetto dei diritti umani. Le forze di sicurezza devono rispettare gli standard internazionali sull'uso della forza. La gente non dovrebbe pagare il prezzo della crisi politica che sta attraversando il Paese”, ha dichiarato Marina Navarro, direttrice esecutiva di Amnesty International Perù. (segue) (Was)