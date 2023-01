Perù: proteste, Usa invitano alla calma e alla moderazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Perù, ha denunciato il presidente della Colombia Gustavo Petro, è in corso un massacro contro la popolazione civile. “Quello che sta avvenendo in Perù è un massacro contro la popolazione. Una soluzione politica e pacifica è essenziale. Fermare la morte e sedersi a parlare. Il sistema interamericano dei diritti umani deve agire con urgenza”, ha scritto Petro in un tweet. Anche il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha denunciato le volenze in corso nel Paese andino. “È inaccettabile e doloroso vedere il numero di persone morte negli scontri con la polizia nel sud del Perù. Lo Stato deve sempre tutelare e rispettare i diritti umani”, ha detto Boric in un tweet. Le proteste in corso in Perù sono legate all'arresto, lo scorso 7 dicembre, dell'ex presidente Pedro Castillo, detenuto dopo il suo tentativo di sciogliere il Congresso nel giorno in cui si riuniva per votare la terza mozione di impeachment nei suoi confronti. I manifestanti chiedono le dimissioni della nuova presidente Dina Boluarte e nuove elezioni generali. (Was)