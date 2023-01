Governo: Letta, su accise abbiamo fallito goal a porta vuota per parlare di regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio oggi, con il governo che faceva un errore di comunicazione sul tema delle accise “noi avevamo possibilità di fare goal a porta vuota ma non lo abbiamo fatto perché stavamo discutendo di regole” in vista del Congresso. A dirlo il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della direzione nazionale in corso a Roma. “So benissimo - ha aggiunto - quanto regole interne siano importanti, ma tra di noi dobbiamo essere netti nel dirci che dobbiamo capire sempre tempi e opportunità della discussione”. (Rin)