Carburanti: Trancassini (Fd'I), su taglio accise solo menzogne da opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'opposizione mente sapendo di mentire. Ma dove è scritto e chi ha mai detto che nei primi due mesi di vita il governo avrebbe tagliato le accise? Ma davvero pensa che il primo pensiero sarebbe stato quello di diminuire il costo della benzina, con il gas che stava salendo alle stelle? E poi, impari a leggere. Nel nostro programma si dice, con molta chiarezza, che solo con la sterilizzazione delle entrate su energia e carburanti ci sarebbe stata una riduzione, addirittura automatica, delle accise e dell'Iva. Infine chiedo, ma come mai nessuno ha mai pensato di tagliare le accise? Eppure tutte le forze oggi all'opposizione sono state al governo negli ultimi anni. È evidente che le minoranze sono in difficoltà perché non sanno come opporsi ai provvedimenti dì un governo che ha il consenso dei cittadini per le buone cose che sta producendo. E sicuramente non è con le menzogne che recupereranno il terreno che stanno perdendo nelle simpatie degli italiani" . Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia. (Com)