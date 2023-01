Olimpiadi 2026: Pizzul (Pd) a Fontana, a ritardare l’istituzione della società furono Regione e il sottosegretario Morelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana ancora una volta attribuisce al Pd colpe proprie e dei propri compagni di partito. Il ritardo di mesi nella costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina, avvenuta alla fine nel novembre del 2021, è stato dovuto a un problema tra Regione Lombardia e il sottosegretario di allora, Alessandro Morelli, noto esponente della Lega milanese, riguardo lo Statuto. Denunciammo la questione a giugno e presentammo una mozione con cui chiedevamo di sbloccare la situazione, ma il centrodestra ce la bocciò. Quindi, ancora una volta, Fontana non scarichi le sue responsabilità su altri". Lo afferma il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul replicando al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in merito ai ritardi nella costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A, responsabile della realizzazione delle opere infrastrutturali collegate alle olimpiadi invernali.(Com)