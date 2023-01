Ex Ilva: Orlando (Pd), portata mia vicinanza ai lavoratori in presidio davanti palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono andato a portare la mia solidarietà e la mia vicinanza ai lavoratori Ex Ilva in presidio davanti palazzo Chigi. Con il decreto Aiuti avevamo previsto un aumento di capitale finalizzato al cambio di governance di Acciaierie d'Italia. Il governo Meloni, invece, ha annacquato questo obiettivo. Noi ci impegneremo per far cambiare questo orientamento e per garantire che quelle risorse consentano di superare un assetto che non ha garantito gli obiettivi del rilancio e della transizione ecologica". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Andrea Orlando. (Rin)