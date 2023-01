Emirati: dal 2024 stop ai sacchetti di plastica monouso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che il prossimo anno entrerà in vigore il divieto di utilizzare borse della spesa in plastica monouso, nel quadro della strategia per ridurre l'inquinamento. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Wam", la legge vieta l'importazione, la produzione e la circolazione di tali borse dal primo gennaio 2024. A partire dal primo gennaio 2026 il divieto di utilizzare plastica monouso riguarderà bicchieri, piatti e posate di plastica. Quest'anno gli Emirati ospiteranno la Cop28 a partire dal 30 novembre 2023. (Res)