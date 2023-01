Usa: Twitter valuta aste per la vendita dei nomi degli utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter sta valutando la possibilità di organizzare aste per la vendita di alcuni nomi utente, necessari per l’identificazione del profilo delle persone attive sulla piattaforma, nel tentativo di dare una spinta ai proventi della società. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che la piattaforma sta prendendo in considerazione questa possibilità già dal mese scorso. In particolare, gli esperti della società vogliono organizzare aste per consentire alle persone di fare offerte per acquistare il nome utente che intendono utilizzare, anche se non è ancora chiaro quali saranno i nomi utente interessati dal provvedimento, nè i passi concreti per l’attuazione del progetto. Il miliardario fondatore di Tesla, Elon Musk, che lo scorso ottobre ha acquisito la società per 44 miliardi di dollari, ha affermato il mese scorso di voler eliminare dalla piattaforma 1,5 milioni di utenti inattivi, liberandone i nomi utente. (Was)